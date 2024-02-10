Алексей Миранчук попал в заявку «Аталанты» на матч 24-го тура серии А с «Дженоа»

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук попал в заявку команды на матч 24-го тура серии А с «Дженоа». Встреча состоится завтра, 11 февраля.

Миранчук был признан лучшим игроком «Аталанты» в январе. В прошлом месяце он провел шесть матчей во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

«Аталанта» занимает 4-е место в турнирной таблице серии А, набрав 39 очков.