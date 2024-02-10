Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Италия

10 февраля, 21:36

Алексей Миранчук попал в заявку «Аталанты» на матч 24-го тура серии А с «Дженоа»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук попал в заявку команды на матч 24-го тура серии А с «Дженоа». Встреча состоится завтра, 11 февраля.

Миранчук был признан лучшим игроком «Аталанты» в январе. В прошлом месяце он провел шесть матчей во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

«Аталанта» занимает 4-е место в турнирной таблице серии А, набрав 39 очков.

Алексей Миранчук
ФК Аталанта
ФК Дженоа
1
0
Читайте также
Тутберидзе не выгнала худших участниц из проекта «Большие девочки»
Представлены самые яркие фотографии Кубка Азии 2024 года
Власти Польши обвинили Трампа в переходе границ после слов о НАТО и России
Захарова высмеяла Шольца после его заявления об интервью Путина
Отец Сырского рассказал о реакции на назначение сына новым главкомом ВСУ
Польские фермеры высыпали на дорогу зерно из украинских грузовиков
Популярное видео
«Наполи» — «Интер»: видеообзор матча, финал Суперкубка Италии
«Интер» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Суперкубка Италии
«Наполи» — «Фиорентина»: видеообзор матча, 1/2 финала Суперкубка Италии
«Ювентус» — «Фрозиноне»: видеообзор, 1/4 финала Кубка Италии
«Милан» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/4 финала Кубка Италии
«Лацио» — «Рома»: видеообзор матча, 1/4 финала Кубка Италии
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Интер» забивал во всех матчах текущего сезона серии А

«Интер» нанес «Роме» первое поражение при Де Росси
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 23 19 3 1 55-12 60
2
 Ювентус 23 16 5 2 36-14 53
3
 Милан 24 16 4 4 47-27 52
4
 Аталанта 23 13 3 7 44-23 42
5
 Болонья 23 10 9 4 33-22 39
6
 Рома 24 11 5 8 42-30 38
7
 Лацио 23 11 4 8 28-24 37
8
 Фиорентина 23 11 4 8 36-26 37
9
 Наполи 23 10 5 8 32-27 35
10
 Торино 23 8 9 6 21-20 33
11
 Монца 24 7 9 8 21-28 30
12
 Дженоа 24 7 8 9 25-30 29
13
 Лечче 24 5 9 10 24-37 24
14
 Фрозиноне 24 6 5 13 32-49 23
15
 Эмполи 24 5 6 13 18-37 21
16
 Сассуоло 23 5 5 13 29-42 20
17
 Верона 24 4 7 13 21-32 19
18
 Удинезе 23 2 13 8 23-37 19
19
 Кальяри 24 4 6 14 22-45 18
20
 Салернитана 24 2 7 15 20-47 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
9.02 22:45
Салернитана – Эмполи
 1 : 3
10.02 17:00
Кальяри – Лацио
 1 : 3
10.02 20:00
Рома – Интер
 2 : 4
10.02 22:45
Сассуоло – Торино
 1 : 1
11.02 14:30
Фиорентина – Фрозиноне
 5 : 1
11.02 17:00
Болонья – Лечче
 4 : 0
11.02 17:00
Монца – Верона
 0 : 0
11.02 20:00
Дженоа – Аталанта
 1 : 4
11.02 22:45
Милан – Наполи
 1 : 0
12.02 22:45
Ювентус – Удинезе
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 19
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 12
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 11
П
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 8
Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

 7
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 7
И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 22 1 3
Ламек Банда

Ламек Банда

Лечче

 16 1 4
Даниэль Болока

Даниэль Болока

Сассуоло

 19 1 4
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости