Алексей Миранчук попал в заявку «Аталанты» на матч 24-го тура серии А с «Дженоа»
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук попал в заявку команды на матч 24-го тура серии А с «Дженоа». Встреча состоится завтра, 11 февраля.
Миранчук был признан лучшим игроком «Аталанты» в январе. В прошлом месяце он провел шесть матчей во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами.
«Аталанта» занимает 4-е место в турнирной таблице серии А, набрав 39 очков.
Положение команд
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Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|23
|19
|3
|1
|55-12
|60
|
2
|Ювентус
|23
|16
|5
|2
|36-14
|53
|
3
|Милан
|24
|16
|4
|4
|47-27
|52
|
4
|Аталанта
|23
|13
|3
|7
|44-23
|42
|
5
|Болонья
|23
|10
|9
|4
|33-22
|39
|
6
|Рома
|24
|11
|5
|8
|42-30
|38
|
7
|Лацио
|23
|11
|4
|8
|28-24
|37
|
8
|Фиорентина
|23
|11
|4
|8
|36-26
|37
|
9
|Наполи
|23
|10
|5
|8
|32-27
|35
|
10
|Торино
|23
|8
|9
|6
|21-20
|33
|
11
|Монца
|24
|7
|9
|8
|21-28
|30
|
12
|Дженоа
|24
|7
|8
|9
|25-30
|29
|
13
|Лечче
|24
|5
|9
|10
|24-37
|24
|
14
|Фрозиноне
|24
|6
|5
|13
|32-49
|23
|
15
|Эмполи
|24
|5
|6
|13
|18-37
|21
|
16
|Сассуоло
|23
|5
|5
|13
|29-42
|20
|
17
|Верона
|24
|4
|7
|13
|21-32
|19
|
18
|Удинезе
|23
|2
|13
|8
|23-37
|19
|
19
|Кальяри
|24
|4
|6
|14
|22-45
|18
|
20
|Салернитана
|24
|2
|7
|15
|20-47
|13
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|9.02
|22:45
|
Салернитана – Эмполи
|1 : 3
|10.02
|17:00
|
Кальяри – Лацио
|1 : 3
|10.02
|20:00
|
Рома – Интер
|2 : 4
|10.02
|22:45
|
Сассуоло – Торино
|1 : 1
|11.02
|14:30
|
Фиорентина – Фрозиноне
|5 : 1
|11.02
|17:00
|
Болонья – Лечче
|4 : 0
|11.02
|17:00
|
Монца – Верона
|0 : 0
|11.02
|20:00
|
Дженоа – Аталанта
|1 : 4
|11.02
|22:45
|
Милан – Наполи
|1 : 0
|12.02
|22:45
|
Ювентус – Удинезе
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|19
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|12
|
|
Оливье Жиру
Милан
|11
|П
|
|
Оливье Жиру
Милан
|8
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|7
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|22
|1
|3
|
|
Ламек Банда
Лечче
|16
|1
|4
|
|
Даниэль Болока
Сассуоло
|19
|1
|4
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