«Рома» ушла от поражения в матче с «Интером»
«Рома» и «Интер» сыграли вничью в матче 17-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 2:2.
Открыли счет в матче римляне, но во второй половине «Интер» не только сравнял счет, но и вышел вперед. Но все же в концовке матча «Рома» смогла восстановить равновесие.
Чемпионат Италии. Серия А
17-й тур
«Рома» — «Интер» — 2:2 (1:0)
Голы: Пеллегрини, 17 (1:0). Шкриньяр, 56 (1:1). Хакими, 63 (1:2). Манчини, 86 (2:2).
«Рома»: Пау Лопес, Смоллинг, Спинаццола (Бруну Перес, 73), Карсдорп, Манчини, Роджер Ибаньес, Мхитарян, Верету (Кристанте, 79), Пеллегрини, Вильяр, Джеко (Майораль, 88).
«Интер»: Ханданович, Дармиан (Янг, 34), де Фрай, Шкриньяр, Бастони, Видаль (Коларов, 82), Брозович, Барелла, Хакими (Гальярдини, 82), Лукаку, Мартинес (Перишич, 77).
Предупреждения: Лукаку, 43. Смоллинг, 45+1. Манчини, 65. Бастони, 67. Вильяр, 76. Перишич, 90+5.
Судья: Ди Белло (Италия).
10 января. Рим. Стадион Олимпийский.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2020-2021/
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю