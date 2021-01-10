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«Рома» ушла от поражения в матче с «Интером»

16:26
10 января. Рим. «Рома» — «Интер» — 2:2. Фото ФК «Рома».
10 января. Рим. «Рома» — «Интер» — 2:2. Фото ФК «Рома».
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«Рома» и «Интер» сыграли вничью в матче 17-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 2:2.

Открыли счет в матче римляне, но во второй половине «Интер» не только сравнял счет, но и вышел вперед. Но все же в концовке матча «Рома» смогла восстановить равновесие.

Чемпионат Италии. Серия А

17-й тур

«Рома» — «Интер» — 2:2 (1:0)

Голы: Пеллегрини, 17 (1:0). Шкриньяр, 56 (1:1). Хакими, 63 (1:2). Манчини, 86 (2:2).

«Рома»: Пау Лопес, Смоллинг, Спинаццола (Бруну Перес, 73), Карсдорп, Манчини, Роджер Ибаньес, Мхитарян, Верету (Кристанте, 79), Пеллегрини, Вильяр, Джеко (Майораль, 88).

«Интер»: Ханданович, Дармиан (Янг, 34), де Фрай, Шкриньяр, Бастони, Видаль (Коларов, 82), Брозович, Барелла, Хакими (Гальярдини, 82), Лукаку, Мартинес (Перишич, 77).

Предупреждения: Лукаку, 43. Смоллинг, 45+1. Манчини, 65. Бастони, 67. Вильяр, 76. Перишич, 90+5.

Судья: Ди Белло (Италия).

10 января. Рим. Стадион Олимпийский.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2020-2021/

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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