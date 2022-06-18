«Рома» хочет арендовать молодого полузащитника «Реала»

«Реал» может снова отдать в аренду полузащитника Рейньера. Основным претендентом на 20-летнего бразильца является «Рома», сообщает La Gazzetta dello Sport.

Однако для того, чтобы пригласить бразильца, итальянскому клубу придется расстаться с кем-то из своих игроков. Одним из таких футболистов может стать нападающий Стефан Эль-Шаарави.

Минувший сезон Рейньер провел в дортмундской «Боруссии» на правах аренды. В составе «шмелей» полузащитник принял участие в 20 встречах, не отметившись в них результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в 8 миллионов евро.