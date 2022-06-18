Марсело может продолжить карьеру в «Милане»

Бывший защитник «Реала» Марсело может продолжить карьеру в «Милане», сообщает журналист Экрем Конур в Twitter.

Этим летом 34-летний бразилец покинул мадридский клуб в качестве свободного агента.

Марсело выступал за «Реал» с 2007 года. В составе клуба он шесть раз стал чемпионом Испании, по пять раз выигрывал Суперкубок Испании и Лигу чемпионов, трижды становился обладателем Суперкубка УЕФА и дважды — Кубка Испании, а также четыре раза побеждал на клубном чемпионате мира.