«Рома» в большинстве победила «Фиорентину», Дибала сделал дубль

«Рома» обыграла «Фиорентину» на своем поле в матче 18-го тура чемпионата Италии — 2:0.

Оба гола римлян забил нападающий Пауло Дибала.

Гости провели большую часть игры в меньшинстве: на 24-й минуте защитник «фиалок» Додо получил вторую желтую карточку и покинул поле.

«Рома» занимает седьмое место в таблице чемпионата Италии с 34 очками в 18 матчах. «Фиорентина» идет на десятой строчке с 23 очками в 18 играх.