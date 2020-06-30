«Рома» договорилась о продлении аренды Мхитаряна

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян останется клубе до конца нынешнего сезона. Итальянская команда договорилась с «Арсеналом» о продлении аренды 31-летнего армянина до фактического завершения сезона, сообщает в Twitter журналист Никола Скира.

Также римляне готов арендовать хавбека и на следующий сезон.

В сезоне-2019/20 армянский футболист провел за «Рому» 13 матчей, забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи.