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«Рома» договорилась о продлении аренды Мхитаряна

30 июня 2020, 23:00
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Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян останется клубе до конца нынешнего сезона. Итальянская команда договорилась с «Арсеналом» о продлении аренды 31-летнего армянина до фактического завершения сезона, сообщает в Twitter журналист Никола Скира.

Также римляне готов арендовать хавбека и на следующий сезон.

В сезоне-2019/20 армянский футболист провел за «Рому» 13 матчей, забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи.

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