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Лаутаро Мартинес консультировался с психологом с целью получать меньше желтых карточек

25 июля 2021, 23:04
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Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес на пресс-конференции на тренировочной базе клуба «Атлетико Линиерс», с которым в настоящее время тренируется футболист, рассказал, что консультировался с психологом с целью получения меньшего количества желтых карточек.

«В прошлом сезоне я работал над своей ментальностью. Психолог помог мне меньше протестовать против решений судьи, и таким образом получать меньше желтых карточек», — сказал аргентинец O Jogo.

Защиту титула чемпиона Италии «Интер» начнет в матче с «Дженоа» 21 августа.

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Иван Шитик все материалы автора

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