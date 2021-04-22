«Аталанта» без Миранчука сыграла вничью с «Ромой»

«Аталанта» сыграла вничью с «Ромой» в матче 32-го тура чемпионата Италии — 1:1.

В составе команды из Бергамо отличился Руслан Малиновский, у римлян забил Бриан Кристанте. Отметим, что «Аталанта» на 69-й минуте встречи осталась в меньшинстве: вторую желтую карточку получил Робин Гозенс. На 90+5-й минуте защитник римлян Роджер Ибаньес уравнял составы, получив две желтых карточки за две минуты.

Российский полузащитник бергамасков Алексей Миранчук провел матч на скамейке запасных.

«Аталанта» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии с 65 очками в 32 матчах, опережая «Ювентус» по дополнительным показателям. «Рома» идет на седьмой строчке с 55 очками в 32 встречах.

Чемпионат Италии. Серия А

32-й тур

«Рома» — «Аталанта» — 1:1 (0:1)

Голы: Малиновский, 26 (0:1). Кристанте, 75 (1:1).

«Рома»: Пау Лопес, Карсдорп, Манчини, Роджер Ибаньес, Калафьори (Бруну Перес, 46), Мхитарян (Майораль, 86), Кристанте, Верету, Пеллегрини, Вильяр (Перес, 76), Джеко.

«Аталанта»: Голлини, Паломино, Джимсити, Гозенс, Ромеро, Мехле, де Рон, Малиновский (Пашалич, 59), Фройлер, Иличич (Муриэль, 59), Сапата (Толой, 73).

Предупреждения: Калафьори, 31. Вильяр, 47. Гозенс, 52. Роджер Ибаньес, 90+4.

Удаления: Гозенс, 69. Роджер Ибаньес, 90+5.

Судья: Кальварезе (Италия).

22 апреля. Рим. Стадион Олимпийский.