Миранчук остался в запасе «Аталанты» на матч с «Ромой»
18:57
Стали известны стартовые составы «Аталанты» и «Ромы» на матч 32-го тура чемпионата Италии.
Российский полузащитник команды из Бергамо Алексей Миранчук остался в запасе.
«Рома»: Лопес, Манчини, Кристанте, Ибаньес, Карсдорп, Вильяр, Верету, Калафьори, Пеллегрини, Мхитарян, Джеко.
Запасные: Миранте, Фузату, Жезус, Сантон, Рейнольдс, Фасио, Майораль, Карлес Перес, Бруну Перес, Чьерво, Дарбо.
«Аталанта»: Голлини, Джимсити, Ромеро, Паломино, Мехле, Де Роон, Фройлер, Госенс, Иличич, Малиновский, Сапата.
Запасные: Росси, Спортьелло, Толой, Шутало, Ламмерс, Муриэль, Кальдара, Коваленко, Пессина, Руджери, Миранчук, Пашалич.
Матч «Рома» — «Аталанта» состоится сегодня, 22 апреля. Начало встречи — в 19.30 (мск).
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