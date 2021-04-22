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Миранчук остался в запасе «Аталанты» на матч с «Ромой»

18:57
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Стали известны стартовые составы «Аталанты» и «Ромы» на матч 32-го тура чемпионата Италии.

Российский полузащитник команды из Бергамо Алексей Миранчук остался в запасе.

«Рома»: Лопес, Манчини, Кристанте, Ибаньес, Карсдорп, Вильяр, Верету, Калафьори, Пеллегрини, Мхитарян, Джеко.

Запасные: Миранте, Фузату, Жезус, Сантон, Рейнольдс, Фасио, Майораль, Карлес Перес, Бруну Перес, Чьерво, Дарбо.

«Аталанта»: Голлини, Джимсити, Ромеро, Паломино, Мехле, Де Роон, Фройлер, Госенс, Иличич, Малиновский, Сапата.

Запасные: Росси, Спортьелло, Толой, Шутало, Ламмерс, Муриэль, Кальдара, Коваленко, Пессина, Руджери, Миранчук, Пашалич.

Матч «Рома» — «Аталанта» состоится сегодня, 22 апреля. Начало встречи — в 19.30 (мск).

Рома — Аталанта

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