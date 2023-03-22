Манчини: «Три итальянские команды вышли в 1/4 финала ЛЧ, но в этих командах в сумме максимум 7-8 итальянцев»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини заявил, что в топ-клубах серии А дефицит итальянских игроков.

«У нас в сборной Италии дела еще хуже, чем у Саутгейта (главный тренер сборной Англии). Не знаю, почему так мало нападающих, мы крайне ограничены в этом аспекте. Три наши команды вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов, но в этих трех командах в сумме максимум 7-8 итальянцев. Такова реальность. Раньше мы по 3-4 часа играли в футбол на улицах, а потом шли на тренировку. Сейчас такого нет. И не случайно новые имена появляются в таких странах, как Уругвай, Аргентина и Бразилия, где люди по-прежнему помногу играют на улицах», — приводит слова Манчини Goal.

В 1/4 финала Лиги чемпионов вышли «Милан», «Наполи» и «Интер».

23 марта сборная Италия сыграет с Англией в первом туре отборочного этапа Евро-2024. 26 марта команда сыграет с Мальтой.