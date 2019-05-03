Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини считает, что Маурисио Покеттино и Юргену Клоппу пришлось бы тяжело в Италии. В этом сезоне под их руководством "Тоттенхэм"​ и "Ливерпуль" пробились в полуфинал Лиги чемпионов.

– Покеттино был в "Тоттенхэме" уже пять лет, у него очень хорошая команда, – цитирует Tutto Convocati Манчини. – Клуб потратил много за это время, но до сих пор ничего не выиграл. В Италии уже убили беднягу. Вместо этого он все еще работает, стараясь каждый год улучшать команду, чтобы они могли побеждать.

Лига чемпионов не так проста, иначе мы бы выиграли ее много раз. В этом турнире никогда не бывает легко победить.

Клопп – другой пример. Он в "Ливерпуле" три года, но рискует ничего не выиграть, несмотря на захватывающий сезон.