Роберто Д`Аверса: "Парме" не хватило удачи в матче с "Интером"

Главный тренер "Пармы" Роберто Д`Аверса - о матче с "Интером" (0:1) в 23-м туре чемпионата Италии.

- Мы хорошо начали первый тайм и были лучшей командой в стартовые 15 минут, но затем нам стало немного тяжело. Нам было непросто под давлением. Но если бы удача была на нашей стороне, мы могли бы добыть положительный результат, - цитирует специалиста Football Italia. - Роберто Инглезе - это классический центрфорвард, который участвует и в атаке, и в обороне. Он всегда осложняет жизнь защитникам. На мой взгляд, он должен играть в стартовом составе сборной Италии.

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