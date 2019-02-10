09:57 | Футбол — Италия

Роберто Д`Аверса: "Парме" не хватило удачи в матче с "Интером"

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Главный тренер "Пармы"  Роберто Д`Аверса - о матче с "Интером" (0:1) в 23-м туре чемпионата Италии.

- Мы хорошо начали первый тайм и были лучшей командой в стартовые 15 минут, но затем нам стало немного тяжело. Нам было непросто под давлением. Но если бы удача была на нашей стороне, мы могли бы добыть положительный результат, - цитирует специалиста Football Italia. - Роберто Инглезе - это классический центрфорвард, который участвует и в атаке, и в обороне. Он всегда осложняет жизнь защитникам. На мой взгляд, он должен играть в стартовом составе сборной Италии.

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Парма - Интер

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/italy/

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