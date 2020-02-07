Рибери вернется к тренировкам на следующей неделе

Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери с понедельника вернется к тренировкам после удаления штифтов на лодыжке, информирует пресс-служба клуба.

Сообщается, что игрок начнет индивидуальные тренировки с понедельника в тренажерном зале. 36-летний вингер сможет выйти на поле в конце февраля-начале марта.

Напомним, Рибери не играет с конца ноября, после того как получил травму в матче 14-го тура серии А против «Лечче». Француз вышел на поле с первых минут, но по ходу первого тайма получил повреждение и был заменен в перерыве. В декабре футболист перенес операцию на лодыжке в одной из клиник Германии.

В текущем сезоне 36-летний Рибери провел 11 матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи.