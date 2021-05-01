Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

Рибери может стать игроком «Лацио»

1 мая 2021, 23:20
Франк Рибери. Фото ФК «Фиорентина».
Франк Рибери. Фото ФК «Фиорентина».
Теги:

Полузащитник Франк Рибери может покинуть «Фиорентину» и продолжить карьеру в другом итальянском клубе, сообщает Goal.

В услугах 38-летнего футболиста заинтересован «Лацио». Римский клуб готов подписать игрока, если он получит статус свободного агента.

Контракт Рибери с флорентийцами рассчитано до конца текущего сезона. Руководство «фиалок» предпримет попытку продлить соглашение.

В серии А Рибери выступает с 2019 года. В текущем розыгрыше чемпионата Италии полузащитник провел 25 матчей, отметившись двумя забитыми мячами и шестью голевыми передачами.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Ари и Берг попрощались с болельщиками «Краснодара»
Мать попросила подростка помочь сыну с игрой и изнасиловала его
Видео: прямая трансляция пасхальных богослужений 2021
В Москве мальчик попал в больницу после издевательств отца

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд