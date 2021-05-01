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«Интер» выиграл у «Кротоне» и завтра может стать чемпионом Италии

20:53
1 мая. Кротоне. «Кротоне» — «Интер» — 0:2. Кристиан Эриксен (справа). Фото AFP
1 мая. Кротоне. «Кротоне» — «Интер» — 0:2. Кристиан Эриксен (справа). Фото AFP
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«Интер» в гостях одержал победу над «Кротоне» (2:0) в матче 34-го тура чемпионата Италии.

На 69-й минуте встречи забил хавбек Кристиан Эриксен, а спустя 21 минуту окончательный счет на табло установил полузащитник Ашраф Хакими.

Команда Антонио Конте располагается на первой строчке в турнирной таблице серии А с 82 очками. «Интер» в воскресенье, 2 мая, может досрочно стать чемпионом Италии, если «Аталанта» не сможет обыграть «Сассуоло». «Кротоне» с 18 баллами занимает 20-ю строчку.

В последний раз «Интер» становился чемпионом Италии в сезоне-2009/10.

Чемпионат Италии. Серия А

34-й тур

«Кротоне» — «Интер» — 0:2 (0:0)

Голы: Эриксен, 69 (0:1). Хакими, 90+2 (0:2).

«Кротоне»: Кордац, Магальян, Джиджи, Големич, Реца (Педру Перейра, 38), Чигарини (Эдуарду Энрике, 46), Молина, Бенали (Вулич, 66), Унас (Ривьер, 72), Сими, Мессиас.

«Интер»: Ханданович, Дармиан (Санчес, 66), де Фрай, Шкриньяр, Бастони, Брозович, Барелла, Сенси (Эриксен, 65), Хакими, Лукаку, Мартинес (Перишич, 66).

Предупреждения: Брозович, 38. Ривьер, 73. Эриксен, 90+1.

Судья: Пронтера (Италия).

1 мая. Кротоне. Стадион «Эцио Шида».

Кротоне — Интер

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