«Интер» выиграл у «Кротоне» и завтра может стать чемпионом Италии
«Интер» в гостях одержал победу над «Кротоне» (2:0) в матче 34-го тура чемпионата Италии.
На 69-й минуте встречи забил хавбек Кристиан Эриксен, а спустя 21 минуту окончательный счет на табло установил полузащитник Ашраф Хакими.
Команда Антонио Конте располагается на первой строчке в турнирной таблице серии А с 82 очками. «Интер» в воскресенье, 2 мая, может досрочно стать чемпионом Италии, если «Аталанта» не сможет обыграть «Сассуоло». «Кротоне» с 18 баллами занимает 20-ю строчку.
В последний раз «Интер» становился чемпионом Италии в сезоне-2009/10.
Чемпионат Италии. Серия А
34-й тур
«Кротоне» — «Интер» — 0:2 (0:0)
Голы: Эриксен, 69 (0:1). Хакими, 90+2 (0:2).
«Кротоне»: Кордац, Магальян, Джиджи, Големич, Реца (Педру Перейра, 38), Чигарини (Эдуарду Энрике, 46), Молина, Бенали (Вулич, 66), Унас (Ривьер, 72), Сими, Мессиас.
«Интер»: Ханданович, Дармиан (Санчес, 66), де Фрай, Шкриньяр, Бастони, Брозович, Барелла, Сенси (Эриксен, 65), Хакими, Лукаку, Мартинес (Перишич, 66).
Предупреждения: Брозович, 38. Ривьер, 73. Эриксен, 90+1.
Судья: Пронтера (Италия).
1 мая. Кротоне. Стадион «Эцио Шида».
Методология
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