«Милан» и «Интер» поборются за форварда сборной Ирана Тареми

Нападающий «Порту» Мехди Тареми может продолжить карьеру в серии А, сообщается на официальном сайте инсайдера Джанлуки ди Марцио.

По информации источника, португальский клуб запрашивает за 30-летнего иранца 30 миллионов евро, но может согласиться на 25 миллионов плюс бонусы.

Тареми выступает за «Порту» с 2020 года. В сезоне-2022/23 форвард провел 51 матч во всех турнирах, забил 31 гол и отдал 14 результативных передач.