Рэмзи вернется в «Ювентус» из аренды в «Рейнджерс»

«Рейнджерс» принял решение не выкупать права на полузащитника Аарона Рэмзи у «Ювентуса». Игрок сборной Уэльса летом вернется в команду из Турина, информирует Corriere dello Sport.

Ранее сообщалось, что руководство «старой синьоры» планирует расстаться с 31-летним валлийским полузащитником. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.

В текущем сезоне Аарон Рэмзи, выступая за «Рейнджерс» на правах аренды, принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Портал Trasnfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.