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Рекоба воспринимает самоизоляцию как возможность заняться тем, что всегда откладывал на потом

02:55
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Экс-игрок «Интера» Альваро Рекоба в интервью «Известиям» рассказал, чем занимается в самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

— Как вы переживаете карантин из-за пандемии коронавируса?

— Я воспринимаю это время как возможность заняться тем, что ты всегда откладывал на потом. Самоизоляция позволяет мне провести больше времени со своей семьей. Уделить всем родным как можно больше внимания. Этого не хватает в обычные дни, когда у каждого из нас много работы, встреч, перелетов... Такого длительного отдыха в кругу семьи может не случиться в ближайшие годы, так что я спокойно воспринимаю происходящее. Главное — оставаться здоровым и внимательно следить за гигиеной.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1002650/timur-ganeev/po-urovniu-talanta-egor-titov-mog-igrat-v-liubom-top-klube-evropy

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