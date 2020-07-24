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«Реджина» сообщила, что подпишет контракт с Лафферти

12:26
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Форвард Кайл Лафферти пройдет медосмотр перед переходом в «Реджину», сообщается на официальном сайте клуба.

После медицинского обследования 32-летний североирландец подпишет с клубом контракт. Ранее «Реджина», которая в следующем сезоне выступит в серии Б, подписала контракт с экс-форвардом «Милана» и «Ромы» Жереми Менезом.

Лафферти уже выступал в Италии за «Палермо» в сезоне-2013/14.

Форвард за свою карьеру выступал за «Бернли», «Рейнджерс», «Сьон», «Хартс» и «Сарпсборг 08». Последним клубом североирландца был «Сандерленд».

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