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Рассмотрение апелляции «Ромы» перенесено на начало ноября

14:42
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«Рома» получила техническое поражение 0:3 в матче 1-го тура серии А против «Вероны».

Полузащитник Амаду Диавара, участвовавший в этой игре, в заявку на сезон был включен как игрок не старше 22 лет, однако 17 июля ему исполнилось 23 года. Это и послужило основанием для того, чтобы засчитать римлянам поражение, сообщает ANSA.

Римский клуб подал апелляцию на это решение. Новое заседание должно было состояться на этой неделе, но теперь оно перенесено на 4 ноября.

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