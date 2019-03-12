Раньери одержал первую победу после возвращения в "Рому"

"Рома" в матче 27-го тура чемпионата Италии обыграла "Эмполи" - 2:1. Счет на 9-й минуте открыл нападающий "волков" Стефан Эль-Шаарави. Спустя 3 минуты защитник римлян Жуан Жезус отправил мяч в собственные ворота. Победный мяч на 33-й минуте забил форвард Патрик Шик.

Эта игра была первой для нового-старого тренера "Ромы" Клаудио Раньери. 3 дня назад он сменил на этом посту Эусебио Ди Франческо.

Чемпионат Италии

Серия А

27-й тур

"Рома" - "Эмполи" - 2:1 (2:1)

Голы: Эль-Шаарави, 9 (1:0). Жуан Жезус, 12 - в свои ворота (1:1). Шик, 33 (2:1).

"Рома": Ольсен, Маркано, Сантон, Флоренци, Жуан Жезус, Н`Зонзи, Кристанте, Дзаньоло (Перотти, 55), Эль-Шаарави, Шик (Целар, 86), Клайверт (Карсдорп, 81).

"Эмполи": Дронговски, Паскуаль (Салих Учан, 84), Сильвестре, Делль`Орко, Весели, Ди Лоренцо, Акуа (Бриги, 64), Беннасер, Крунич, Фариас (Оберлен, 79), Капуто.

Предупреждения: Флоренци, 12. Кристанте, 13. Акуа, 37. Эль-Шаарави, 62.

Удаление: Флоренци, 80.

Судья: Мареска.

11 марта. Рим. Стадион "Олимпийский стадион".