Раньери или Пиоли могут возглавить «Сампдорию»

Бывший главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери является претендентом на пост тренера в «Сампдории». На этом посту 67-летний специалист может сменить Эузебио Ди Франческо, утверждает Il Secolo.

Помимо Раньери рассматривается кандидатура экс-тренера «Интера» и «Фиорентины» Стефано Пиоли.

После шести туров «Сампдория» занимает последнее место в чемпионате Италии, набрав только 3 очка.

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