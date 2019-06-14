Рабьо заявил, что провел переговоры с "Ювентусом"

Полузащитник "ПСЖ"​ Адриен Рабьо может продолжить карьеру в Италии. 24-летний футболист заявил, что им интересуется "Ювентус".

– Я общался с "Ювентусом", это отличный клуб, где каждый хотел бы играть, – цитирует Рабьо Corriere dello Sport. – Мне очень нравится Италия, здесь чудесно. Меня ждет очень сложный сезон. В "Юве"? Они просматривали меня, и мы говорили об этом, но я ничего не могу сказать.

"Манчестер Юнайтед"​? Все также, что и в прошлом году, я должен решить. Сейчас я в отпуске. Скоро вы все узнаете.

Француз не выходил на поле с декабря из-за конфликта с парижским клубом. Действующий контракт Рабьо рассчитан до 30 июня 2019 года.

В сезоне 2018/19 на счету Адриена Рабьо 20 матчей во всех турнирах, 2 гола и 2 результативные передачи.