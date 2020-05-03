Прокурор рассказал о пропаже улик против «Ювентуса»

Бывший прокурор федерации футбола Италии Джузеппе Пекораро вспомнил скандальный матч между «Интером» и «Ювентусом» (2:3) в 2018 году. Прокуратуре так и не удалось расследовать скандальный эпизод с потенциальным удалением хавбека туринцев Миралема Пьянича.

— В том матче было очень много претензий к работе главного арбитра, Даниэле Орсато, особенно в ситуации, когда он, как считали хозяева, должен был давать вторую желтую карточку Пьяничу, — приводит слова Пекораро Football Italia. — Естественно, мы собирались детально разобраться, поэтому запросили у ассоциации футбольных арбитров аудиозапись переговоров Орсато со своими ассистентами.

Непонятно почему, но эта запись была передана нам лишь в начале следующего сезона, но при этом в записи отсутствовал момент, который нас особенно интересовал — переговоры по поводу нарушения Пьянича. То есть возможные улики против игрока «Ювентуса» и арбитра пропали.