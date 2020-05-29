Президент «Торино» Урбано Кайро прокомментировал решение возобновить чемпионат Италии-2019/20, прерванный из-за коронавируса.

— У меня были сомнения насчет возобновления сезона, — цитирует ANSA Кайро. — У меня есть чувство ответственности, поэтому не думаю только о том, что интересует лишь меня. Думаю о проблеме здоровья и безопасности футболистов и клубного персонала. Тем не менее, мы готовы играть.

Ранее министр спорта Италии Винченцо Спадафора объявил, что сериа А будет возобновлена 20 июня, а розыгрыш Кубка Италии — 13 июня.

«Торино» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 27 очков в 25 матчах.