Президент «Лацио» встретится с Сарри и обсудит новый контракт с тренером

Президент «Лацио» Клаудио Лотито в ближайшее время встретится с главным тренером римлян Маурицио Сарри, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, на встрече президент и тренер обсудят планы команды на следующий сезон. Также Лотито намерен провести переговоры по новому контракту с 63-летним специалистом.

Сарри возглавил «Лацио» в июне 2021 года, нынешний контракт с тренером действует до конца июня 2023 года. Команда занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии с 52 очками в 31 матче.

Ранее сообщалось, что «Лацио» собирается предложить Сарри контракт до 2025 года.