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Сегодня, 08:58

Президент «Лацио» встретится с Сарри и обсудит новый контракт с тренером

Иван Торопцев
Корреспондент
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Президент «Лацио» Клаудио Лотито в ближайшее время встретится с главным тренером римлян Маурицио Сарри, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, на встрече президент и тренер обсудят планы команды на следующий сезон. Также Лотито намерен провести переговоры по новому контракту с 63-летним специалистом.

Сарри возглавил «Лацио» в июне 2021 года, нынешний контракт с тренером действует до конца июня 2023 года. Команда занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии с 52 очками в 31 матче.

Ранее сообщалось, что «Лацио» собирается предложить Сарри контракт до 2025 года.

Футбол
ФК Лацио
Маурицио Сарри
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 Ювентус 31 17 8 6 47-27 59
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 Рома 31 16 6 9 51-35 54
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 Аталанта 30 14 9 7 52-34 51
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 Фиорентина 30 15 5 10 49-38 50
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 Верона 31 12 9 10 56-47 45
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 Специя 31 9 5 17 32-54 32
16
 Сампдория 31 8 5 18 39-52 29
17
 Кальяри 31 5 10 16 29-59 25
18
 Дженоа 31 2 16 13 23-48 22
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 Венеция 30 5 7 18 25-55 22
20
 Салернитана 30 3 7 20 22-69 15
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9.04 16:00
Эмполи – Специя
 - : -
9.04 19:00
Интер – Верона
 - : -
9.04 21:45
Кальяри – Ювентус
 - : -
10.04 13:30
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 - : -
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Венеция – Удинезе
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Наполи – Фиорентина
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Сассуоло – Аталанта
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10.04 19:00
Рома – Салернитана
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Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

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 8
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

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Ромеро Луис Альберто

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Лацио

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Специя

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