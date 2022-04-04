«Лацио» хочет продлить контракт с Сарри до 2025 года

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри обсуждает продление соглашения с римским клубом. Он может заключить контракт до 2025 года, сообщает журналист Николо Скира.

Владелец и президент «Лацио» Клаудио Лотито уже направил предложение агенту 63-летнего специалиста.

Нынешнее соглашение Сарри с «Лацио» действует до июня 2023 года.

В сезоне-2021/22 чемпионата Италии римский клуб идет на шестом месте, набрав 52 очка после 31-го тура.