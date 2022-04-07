«Ювентус» интересуется форвардом «Сассуоло» Распадори

«Ювентус» интересуется нападающим «Сассуоло» Джакомо Распадори, сообщает журналист Gazzetta dello Sport Джованни Албанезе.

По информации источника, туринский клуб уже контактировал с представителями 22-летнего итальянца и намерен усилить атакующую линию в летнее трансферное окно.

В сезоне-2021/22 Распадори забил 9 голов и отдал 5 результативных передач в 31 матче за «Сассуоло». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 28 миллионов евро.