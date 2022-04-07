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Форвард «Наполи» Осимхен может пропустить матч с «Фиорентиной» из-за проблем с бедром

Иван Торопцев
Корреспондент
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Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен может пропустить матч 32-го тура чемпионата Италии против «Фиорентины».

Как сообщает официальный сайт неаполитанцев, 23-летний нигериец досрочно завершил тренировку в среду из-за проблем с бедром. Степень серьезности травмы не уточняется.

В сезоне-2021/22 Осимхен забил 15 голов и отдал 4 результативных передачи в 25 матчах за «Наполи».

Матч «Наполи» — «Фиорентина» состоится 10 апреля, начало — в 16.00 (мск).

Виктор Осимхен
Футбол
ФК Наполи
ФК Фиорентина
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3
 Интер 30 18 9 3 63-24 63
4
 Ювентус 31 17 8 6 47-27 59
5
 Рома 31 16 6 9 51-35 54
6
 Лацио 31 15 7 9 60-46 52
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 Фиорентина 30 15 5 10 49-38 50
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 Верона 31 12 9 10 56-47 45
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 Сассуоло 31 11 10 10 56-51 43
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 Сампдория 31 8 5 18 39-52 29
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 Кальяри 31 5 10 16 29-59 25
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 Дженоа 31 2 16 13 23-48 22
19
 Венеция 30 5 7 18 25-55 22
20
 Салернитана 30 3 7 20 22-69 15
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9.04 16:00
Эмполи – Специя
 - : -
9.04 19:00
Интер – Верона
 - : -
9.04 21:45
Кальяри – Ювентус
 - : -
10.04 13:30
Дженоа – Лацио
 - : -
10.04 16:00
Венеция – Удинезе
 - : -
10.04 16:00
Наполи – Фиорентина
 - : -
10.04 16:00
Сассуоло – Аталанта
 - : -
10.04 19:00
Рома – Салернитана
 - : -
10.04 21:45
Торино – Милан
 - : -
11.04 21:45
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Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 21
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 16
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Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 8
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

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Ромеро Луис Альберто

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Лацио

 7
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Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 23 1 8
Кельвен Амиан

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Специя

 25 1 5
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