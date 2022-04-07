Форвард «Наполи» Осимхен может пропустить матч с «Фиорентиной» из-за проблем с бедром

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен может пропустить матч 32-го тура чемпионата Италии против «Фиорентины».

Как сообщает официальный сайт неаполитанцев, 23-летний нигериец досрочно завершил тренировку в среду из-за проблем с бедром. Степень серьезности травмы не уточняется.

В сезоне-2021/22 Осимхен забил 15 голов и отдал 4 результативных передачи в 25 матчах за «Наполи».

Матч «Наполи» — «Фиорентина» состоится 10 апреля, начало — в 16.00 (мск).