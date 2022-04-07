Форвард «Наполи» Осимхен может пропустить матч с «Фиорентиной» из-за проблем с бедром
Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен может пропустить матч 32-го тура чемпионата Италии против «Фиорентины».
Как сообщает официальный сайт неаполитанцев, 23-летний нигериец досрочно завершил тренировку в среду из-за проблем с бедром. Степень серьезности травмы не уточняется.
В сезоне-2021/22 Осимхен забил 15 голов и отдал 4 результативных передачи в 25 матчах за «Наполи».
Матч «Наполи» — «Фиорентина» состоится 10 апреля, начало — в 16.00 (мск).
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|
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|Милан
|31
|20
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|4
|56-29
|67
|
2
|Наполи
|31
|20
|6
|5
|56-23
|66
|
3
|Интер
|30
|18
|9
|3
|63-24
|63
|
4
|Ювентус
|31
|17
|8
|6
|47-27
|59
|
5
|Рома
|31
|16
|6
|9
|51-35
|54
|
6
|Лацио
|31
|15
|7
|9
|60-46
|52
|
7
|Аталанта
|30
|14
|9
|7
|52-34
|51
|
8
|Фиорентина
|30
|15
|5
|10
|49-38
|50
|
9
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|31
|12
|9
|10
|56-47
|45
|
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|31
|11
|10
|10
|56-51
|43
|
11
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|30
|10
|8
|12
|35-30
|38
|
12
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|30
|8
|12
|10
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|36
|
13
|Болонья
|30
|9
|7
|14
|32-44
|34
|
14
|Эмполи
|31
|8
|9
|14
|41-56
|33
|
15
|Специя
|31
|9
|5
|17
|32-54
|32
|
16
|Сампдория
|31
|8
|5
|18
|39-52
|29
|
17
|Кальяри
|31
|5
|10
|16
|29-59
|25
|
18
|Дженоа
|31
|2
|16
|13
|23-48
|22
|
19
|Венеция
|30
|5
|7
|18
|25-55
|22
|
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|Салернитана
|30
|3
|7
|20
|22-69
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38 тур
|9.04
|16:00
|
Эмполи – Специя
|- : -
|9.04
|19:00
|
Интер – Верона
|- : -
|9.04
|21:45
|
Кальяри – Ювентус
|- : -
|10.04
|13:30
|
Дженоа – Лацио
|- : -
|10.04
|16:00
|
Венеция – Удинезе
|- : -
|10.04
|16:00
|
Наполи – Фиорентина
|- : -
|10.04
|16:00
|
Сассуоло – Аталанта
|- : -
|10.04
|19:00
|
Рома – Салернитана
|- : -
|10.04
|21:45
|
Торино – Милан
|- : -
|11.04
|21:45
|
Болонья – Сампдория
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|21
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|21
|
|
Джованни Симеоне
Верона
|16
|П
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|8
|
|
Николо Барелла
Интер
|7
|
|
Ромеро Луис Альберто
Лацио
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Николо Дзаньоло
Рома
|23
|1
|8
|
|
Кельвен Амиан
Специя
|25
|1
|5
|
|
Тео Эрнандес
Милан
|25
|1
|5
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