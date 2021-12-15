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Президент «Лацио» сообщил о продлении контракта с Сарри

08:16
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Президент «Лацио» Клаудио Лотито сообщил о продлении контракта с главным тренером команды Маурицио Сарри.

«Я провел встречу с Маурицио Сарри, человеком, который способен изменить футбол. Он испытывает огромную страсть к этому виду спорта, он живет этим спортом. Наш тренер — надежный человек. Я указал продлить контракт с ним на два года», — приводит RaiSport слова Лотито.

Сарри возглавил «Лацио» в июне 2021 года и подписал контракт с клубом до конца июня 2023 года. Таким образом, после продления контракт 62-летнего итальянского специалиста действует до конца июня 2025 года.

Дополнительная информация:

https://www.raisport.rai.it/articoli/2021/12/calcio-lazio-Lotito-Sarri-con-noi-per-altri-due-anni-9a1d4403-a0d4-4516-bbc5-7a74cec1c4cc.html

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Иван Торопцев все материалы автора

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