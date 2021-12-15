«Интер» хочет расторгнуть контракт с Эриксеном

«Интер» намерен расторгнуть контракт с полузащитником Кристианом Эриксеном.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, миланский клуб готов расторгнуть контракт с футболистом на правах свободного агента, чтобы он мог бесплатно присоединиться к клубу, в котором ему будет разрешено играть.

Текущий контракт 29-летнего полузащитника действует до 30 июня 2024 года.

Напомним, что Эриксен перенес остановку сердца во время матча Евро-2020 со сборной Финляндии, после чего ему установили кардиовертер-дефибриллятор, с которым запрещено выступать в чемпионате Италии.