«Интер» хочет расторгнуть контракт с Эриксеном
«Интер» намерен расторгнуть контракт с полузащитником Кристианом Эриксеном.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, миланский клуб готов расторгнуть контракт с футболистом на правах свободного агента, чтобы он мог бесплатно присоединиться к клубу, в котором ему будет разрешено играть.
Текущий контракт 29-летнего полузащитника действует до 30 июня 2024 года.
Напомним, что Эриксен перенес остановку сердца во время матча Евро-2020 со сборной Финляндии, после чего ему установили кардиовертер-дефибриллятор, с которым запрещено выступать в чемпионате Италии.
Дополнительная информация:
https://www.gazzetta.it/Calcio/Serie-A/Inter/15-12-2021/inter-eriksen-addio-coni-danimarca-430462307480_preview.shtml?reason=unauthenticated&origin=http%3A%2F%2Fwww.gazzetta.it%2FCalcio%2FSerie-A%2FInter%2F15-12-2021%2Finter-eriksen-addio-coni-danimarca-4
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю