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Пранделли: «Надеюсь, победа над «Кротоне» повысит самооценку «Фиорентины»

02:19
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Главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли подвел итоги матча 19-го тура чемпионата Италии против «Кротоне» (2:1).

«Мы хорошо играли, боролись за каждый мяч и одержали победу несмотря на то, что мы пытались чрезмерно усложнить ситуацию во втором тайме. В современном футболе нужно быть агрессивным и отбивать мяч, когда он у соперника. Мастерство — это прекрасно, но оно мало что значит без решимости и агрессии, поэтому нам нужно использовать все, особенно в нашем нынешнем положении. Я надеюсь, что эти три очка повысят нашу самооценку», — приводит слова Пранделли DAZN.

После этого матча «Фиорентина» с 21 очком занимает 12-е место в турнирной таблице, «Кротоне» с 12 очками — на последней строчке.

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