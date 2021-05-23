Португальский «Белененсеш», за который выступает Крицюк, предложил Буффону контракт и коробку пирожных

«Белененсеш», выступающий в чемпионате Португалии, опубликовал обращение вратарю «Ювентуса» Джанлуиджи Буффону.

«Дорогой Джиджи, мы слышали, что вы ищете новый вызов и готовы выслушать «сумасшедшие» предложения. Поэтому мы решили подарить нечто безотказное: как насчет переезда в Лиссабон и помощи нам быстро вернуться на свое место в португальском футболе? Мы скромны, реалистичны и честны. Мы предложим не деньги, а возможность связать ваше имя с вызовом, который могут принять только такие живые легенды, как вы. Вы будете работать с лучшим видом на Лиссабон, на самом красивом стадионе в мире (и в этом вы, конечно, согласитесь с нами)», — говорится в сообщении.

Также клуб предложил включить в контракт еженедельную доставку местных пирожных с заварным кремом и годовой семейный пропуск на посещение музеев города. Отметим, за «Белененсеш» выступает российский вратарь Станислав Крицюк.

Буффон покинет «Ювентус» по окончании сезона-2020/21. В текущем сезоне 43-летний итальянец провел 8 матчей в серии А, в которых пропустил 5 мячей.