Португальский «Белененсеш», за который выступает Крицюк, предложил Буффону контракт и коробку пирожных
«Белененсеш», выступающий в чемпионате Португалии, опубликовал обращение вратарю «Ювентуса» Джанлуиджи Буффону.
«Дорогой Джиджи, мы слышали, что вы ищете новый вызов и готовы выслушать «сумасшедшие» предложения. Поэтому мы решили подарить нечто безотказное: как насчет переезда в Лиссабон и помощи нам быстро вернуться на свое место в португальском футболе? Мы скромны, реалистичны и честны. Мы предложим не деньги, а возможность связать ваше имя с вызовом, который могут принять только такие живые легенды, как вы. Вы будете работать с лучшим видом на Лиссабон, на самом красивом стадионе в мире (и в этом вы, конечно, согласитесь с нами)», — говорится в сообщении.
Также клуб предложил включить в контракт еженедельную доставку местных пирожных с заварным кремом и годовой семейный пропуск на посещение музеев города. Отметим, за «Белененсеш» выступает российский вратарь Станислав Крицюк.
Буффон покинет «Ювентус» по окончании сезона-2020/21. В текущем сезоне 43-летний итальянец провел 8 матчей в серии А, в которых пропустил 5 мячей.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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