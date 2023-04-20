Иммобиле — об аварии: «Мы можем сказать, что худшее уже позади, мы просто хотим все забыть и двигаться дальше»

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле, который восстанавливается от жуткой аварии, выписался из больницы.

«Мы можем сказать, что худшее уже позади, мы просто хотим все забыть и двигаться дальше, и поблагодарить Бога за защиту моих девочек, меня и всех причастных к этому», — написал Иммобиле в соцсетях.

Футболист получил перелом ребра и повреждение позвоночника в результате автомобильной аварии. Сообщалось, что внедорожник, которым управлял Иммобиле врезался в трамвай в Риме.