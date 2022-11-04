Полузащитнику «Сампдории» Уинксу может потребоваться операция

Полузащитнику «Сампдории» Харри Уинксу может потребоваться операция, сообщает Football Italia.

В конце лета итальянский клуб арендовал у «Тоттенхэма» полузащитника. Но англичанин получил травму лодыжки и до сих пор ни разу не сыграл за клуб серии А.

Если Уинкс перенесет операцию, то он пропустит примерно три-четыре месяца. 26-летний полузащитник примет окончательное решение на следующей неделе после консультации со специалистом.

Английский полузащитник является воспитанником «Тоттенхэма». Его контракт со «шпорами» рассчитан до лета 2024 года.