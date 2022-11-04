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Сегодня, 18:36

Зарплата Пиоли по новому контракту с «Миланом» выросла на полумиллиона долларов

Иван Шитик
Корреспондент
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Стала известна зарплата главного тренера «Милана» Стефано Пиоли по его новому контракту с итальянским клубом, пишет журналист Джанлука ди Марцио.

31 октября стало известно, что 57-летний специалист продлил соглашение с «россонери» до лета 2025 года. Зарплата Пиоли была увеличена на 500 тысяч евро за сезон. Теперь его годовой оклад составляет 4,1 миллиона евро.

Также в контракте тренера предусмотрены бонусы за победы в чемпионате Италии и Лиге чемпионов.

Напомним, что Пиоли возглавляет «Милан» с августа 2019 года. Под его руководством «россонери» впервые за 11 последних лет выиграли чемпионат Италии.

После 12 туров нынешнего сезона серии А «Милан» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 26 очков.

ФК Милан
Стефано Пиоли
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 Аталанта 12 8 3 1 18-8 27
3
 Милан 12 8 2 2 25-13 26
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 Рома 12 8 1 3 16-11 25
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 Лацио 12 7 3 2 24-8 24
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 Интер 12 8 0 4 25-17 24
7
 Ювентус 12 6 4 2 18-7 22
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 Удинезе 12 6 4 2 20-12 22
9
 Торино 12 5 2 5 12-14 17
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 Салернитана 12 4 4 4 16-17 16
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 Эмполи 12 2 5 5 9-17 11
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 Монца 12 3 1 8 11-21 10
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 Специя 12 2 3 7 10-22 9
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 Сампдория 12 1 3 8 6-21 6
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