Полузащитник сборной Исландии Бьяднасон перешел в «Брешиа»

Полузащитник Биркир Бьяднасон перешел в «Брешиа». 31-летний исландец подписал полуторагодичный контракт с «ласточками», присоединившись к ним на правах свободного агента, сообщает официальный сайт клуба.

Bjarnason ingaggiato dal Brescia Calcio.



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??https://t.co/QmkknnPDEZ#ForzaBrescia??? pic.twitter.com/OGBR3deUSP — Brescia Calcio BSFC (@BresciaOfficial) January 18, 2020

Последним клубом Бьяднасона был катарский «Аль-Араби», за который он выступал с октября прошлого года и провел всего 3 матча, забив один гол.

Хавбек известен по выступлениям за национальную сборную Исландии, а на клубном уровне — за «Пескару», «Базель» и «Астон Виллу».