Полузащитник «Сассуоло» Фраттези признался, что хотел бы вернуться в «Рому»

Полузащитник «Сассуоло» Давиде Фраттези заявил, что хотел бы играть за «Рому».

«Моей мечтой было присоединиться к «Роме» летом. Я был близок к этому, но затем сделка сорвалась. Я сделаю все возможное, чтобы в будущем присоединиться к топ-клубу», — цитирует DAZN Фраттези.

23-летний итальянец — воспитанник «Ромы». Полузащитник перешел из римского клуба в «Сассуоло» в 2017 году. Его действующий контракт с клубом рассчитан до 2026 года.

В текущем сезоне Фраттези провел за черно-зеленых 10 матчей, в которых забил 3 гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.