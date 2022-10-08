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8 октября, 20:09

Полузащитник «Сассуоло» Фраттези признался, что хотел бы вернуться в «Рому»

Мария Гусева
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Сассуоло» Давиде Фраттези заявил, что хотел бы играть за «Рому».

«Моей мечтой было присоединиться к «Роме» летом. Я был близок к этому, но затем сделка сорвалась. Я сделаю все возможное, чтобы в будущем присоединиться к топ-клубу», — цитирует DAZN Фраттези.

23-летний итальянец — воспитанник «Ромы». Полузащитник перешел из римского клуба в «Сассуоло» в 2017 году. Его действующий контракт с клубом рассчитан до 2026 года.

В текущем сезоне Фраттези провел за черно-зеленых 10 матчей, в которых забил 3 гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

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 Лацио 10 6 3 1 21-5 21
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 Удинезе 10 6 3 1 19-10 21
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 Рома 9 6 1 2 12-9 19
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 Интер 10 6 0 4 18-14 18
8
 Ювентус 10 4 4 2 13-7 16
9
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10
 Эмполи 10 2 5 3 9-11 11
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 Торино 10 3 2 5 8-12 11
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 Монца 10 3 1 6 9-15 10
14
 Фиорентина 9 2 3 4 7-11 9
15
 Специя 10 2 3 5 9-19 9
16
 Лечче 9 1 4 4 8-11 7
17
 Болонья 10 1 4 5 10-17 7
18
 Верона 10 1 2 7 9-19 5
19
 Кремонезе 10 0 4 6 9-21 4
20
 Сампдория 9 0 3 6 5-17 3
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15.10 16:00
Эмполи – Монца
 1 : 0
15.10 19:00
Торино – Ювентус
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16.10 13:30
Интер – Салернитана
 2 : 0
16.10 16:00
Лацио – Удинезе
 0 : 0
16.10 16:00
Специя – Кремонезе
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