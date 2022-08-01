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Источник: медобследование Миранчука для «Торино» отложено из-за «Аталанты»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press

1 августа должно было состояться медобследование полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука перед переходом в «Торино». Однако процедура была отложена, пишет журналист Джанлука Ди Марцио.

Туринский клуб ожидает от «Аталанты» окончательного согласия на трансфер футболиста, пока бергамаски его не отправили.

Ранее спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти заявил, что речь идет об аренде с опцией выкупа.

По информации «СЭ», Алексей Миранчук может дебютировать за «Торино» в матче Кубка Италии в ближайшую субботу, 6 августа. Соперником туринцев, которые сыграют дома, будет клуб серии В «Палермо».

Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года. В прошлом сезоне он провел 25 матчей за команду из Бергамо, забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.

Алексей Миранчук
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