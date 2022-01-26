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«Ювентус» и «Атлетико» не против перехода Мораты в «Барселону»

«Барселона» хочет подписать Морату в зимнее трансферное окно
Карен Саркисян
Корреспондент

«Барселона» хочет подписать нападающего «Ювентуса» Альваро Морату в зимнее трансферное окно, сообщает Diario Sport.

По информации источника, туринский клуб и «Атлетико», владеющий правами на 29-летнего испанца, не против его перехода в «Барселону».

Отмечается, что нападающий попросил своего агента договориться с каталонским клубом об условиях контракта.

При этом «Барса» на данный момент не может позволить себе трансфер Мораты из-за финансового фэйр-плей ла лиги.

В нынешнем сезоне Мората забил восемь мячей и отдал пять результативных передач в 29 матчах.

Источник: https://www.sport.es/es/noticias/barca/juventus-autoriza-salida-morata-mercado-fc-barcelona-fichajes-13149681
Альваро Мората
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