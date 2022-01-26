«Ювентус» и «Атлетико» не против перехода Мораты в «Барселону»

«Барселона» хочет подписать нападающего «Ювентуса» Альваро Морату в зимнее трансферное окно, сообщает Diario Sport.

По информации источника, туринский клуб и «Атлетико», владеющий правами на 29-летнего испанца, не против его перехода в «Барселону».

Отмечается, что нападающий попросил своего агента договориться с каталонским клубом об условиях контракта.

При этом «Барса» на данный момент не может позволить себе трансфер Мораты из-за финансового фэйр-плей ла лиги.

В нынешнем сезоне Мората забил восемь мячей и отдал пять результативных передач в 29 матчах.