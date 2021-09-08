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Полузащитник «Ромы» Диавара смог вернуться в Италию из Гвинеи

16:34
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Полузащитник «Ромы» Амаду Диавара смог вернуться в Италию. Он оказался в Гвинее, когда в стране случился военный переворот, сообщает Sky Sport Italia.

«Очень рад вернуться в Рим. Это было страшное время», — сказал футболист.

4 сентября военные предприняли попытку госпереворота в Гвинее. Они задержали президента страны Альфу Конде. Лидер мятежников, полковник Мамади Думбуя, заявил о роспуске правительства, закрытии границ и приостановлении действия Конституции страны. Причиной мятежа Думбуя назвал социально-политическую и экономическую ситуацию в стране, а также «бессилие республиканских институтов, инструментализацию правосудия, попрание прав граждан, неэффективное финансовое управление».

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Иван Шитик все материалы автора

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