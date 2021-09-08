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Пиоли: «Ибрагимович точно заставил «Милан» сильно вырасти и еще многое отдаст команде»

15:33
Златан Ибрагимович. Фото Reuters
Златан Ибрагимович. Фото Reuters
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассказал о том, как шведский форвард Златан Ибрагимович повлиял на миланский клуб.

«Я легко лажу с Ибрагимовичем. Мы два прямолинейных человека, говорим, что думаем. Оба ставим перед собой задачу — успех команды. Я думаю, что все будет очень хорошо, если начать с этого.

Златан никогда не признается в том, что он берет ответственность за результат команды на себя. Он невероятно умный и сочувствующий человек. Он точно заставил нас сильно вырасти и многое еще отдаст «Милану», — цитирует Пиоли Calciomercato.com.

Ранее стало известно, что 39-летний футболист восстановился после травмы и 12 сентября сможет участвовать в матче «Милана» с «Лацио» в серии А. Из-за повреждения колена Ибрагимович пропустил Евро-2020.

Дополнительная информация:

https://www.calciomercato.com/news/pioli-e-il-mio-milan-piu-forte-ibra-rapporto-diretto-ci-dara-anc-12330

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Виктория Кравченко все материалы автора

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