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23 августа, 23:38

Наингголан может вернуться в «Рому». Хавбек предложил свои услуги римскому клубу

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник бельгийского «Антверпена» Раджа Наингголан может вернуться в «Рому», утверждает La Gazzetta dello Sport.

34-летний хавбек предложил свои услуги «джаллоросси» на фоне травмы Джорджиньо Вейналдума, который выбыл из строя минимум на три месяца.

Напомним, что Наингголан выступал за «Рому» с 2013 по 2018 год.

Вейналдум перешел в «Рому» этим летом на правах аренды с правом выкупа из «ПСЖ». За новую команду футболист провел всего 11 минут в чемпионате Италии, после чего получил серьезную травму на тренировке.

Раджа Наингголан
ФК Рома
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Наполи

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