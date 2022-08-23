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23 августа, 23:44

Голкипер «Ювентуса» Маттиа Перин рассказал, что мог завершить карьеру

Иван Шитик
Корреспондент
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29-летний голкипер «Ювентуса» Маттиа Перин признался, что думал о завершении карьеры.

«Я задумывался о завершении карьеры после травмы. Я был разбит, но мой ментальный наставник помог мне прийти в себя. Я заново открыл для себя футбол и показываю это каждый день», — цитирует Перина Football Italia.

Напомним, что Перин в 2019 году получил травму плеча, из-за которой пропустил 216 дней.

В этом сезоне он провел два матча за «Юве» в серии А и не пропустил ни одного мяча.

Маттиа Перин
ФК Ювентус
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