Голкипер «Ювентуса» Маттиа Перин рассказал, что мог завершить карьеру

29-летний голкипер «Ювентуса» Маттиа Перин признался, что думал о завершении карьеры.

«Я задумывался о завершении карьеры после травмы. Я был разбит, но мой ментальный наставник помог мне прийти в себя. Я заново открыл для себя футбол и показываю это каждый день», — цитирует Перина Football Italia.

Напомним, что Перин в 2019 году получил травму плеча, из-за которой пропустил 216 дней.

В этом сезоне он провел два матча за «Юве» в серии А и не пропустил ни одного мяча.