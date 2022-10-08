Кварацхелия — о кумире: «Криштиану Роналду. Хотя моей первой любовью был Гути»

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия поделился мнением о работе с главным тренером команды Лучано Спаллетти.

«Спаллетти действительно отличный тренер. Очень, очень хороший. Он смотрит на меня со стороны и говорит мне, что я делаю правильно, а что нет. Он заставляет меня совершенствоваться. Он — учитель.

Кто мой кумир? Криштиану Роналду. Хотя моей первой любовью был Гути из «Реала». Когда я играл с друзьями в Тбилиси, мы носили белые футболки, и я писал его имя на спине», — сказал Кварацхелия Corriere dello Sport.

21-летний Кварацхелия перешел в «Наполи» из батумского «Динамо». В России грузин выступал за «Локомотив» и «Рубин».

Всего на счету полузащитника 6 голов и 4 результативных передачи в 11 матчах за «Наполи».