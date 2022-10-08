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8 октября, 23:22

Кварацхелия — о кумире: «Криштиану Роналду. Хотя моей первой любовью был Гути»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия поделился мнением о работе с главным тренером команды Лучано Спаллетти.

«Спаллетти действительно отличный тренер. Очень, очень хороший. Он смотрит на меня со стороны и говорит мне, что я делаю правильно, а что нет. Он заставляет меня совершенствоваться. Он — учитель.

Кто мой кумир? Криштиану Роналду. Хотя моей первой любовью был Гути из «Реала». Когда я играл с друзьями в Тбилиси, мы носили белые футболки, и я писал его имя на спине», — сказал Кварацхелия Corriere dello Sport.

21-летний Кварацхелия перешел в «Наполи» из батумского «Динамо». В России грузин выступал за «Локомотив» и «Рубин».

Всего на счету полузащитника 6 голов и 4 результативных передачи в 11 матчах за «Наполи».

Криштиану Роналду
Хвича Кварацхелия
ФК Наполи
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 Аталанта 10 7 3 0 16-6 24
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 Милан 10 7 2 1 20-10 23
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 Лацио 10 6 3 1 21-5 21
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 Удинезе 10 6 3 1 19-10 21
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 Рома 9 6 1 2 12-9 19
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 Интер 10 6 0 4 18-14 18
8
 Ювентус 10 4 4 2 13-7 16
9
 Сассуоло 10 3 3 4 12-12 12
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 Монца 10 3 1 6 9-15 10
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 Фиорентина 9 2 3 4 7-11 9
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 Специя 10 2 3 5 9-19 9
16
 Лечче 9 1 4 4 8-11 7
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 Болонья 10 1 4 5 10-17 7
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 Верона 10 1 2 7 9-19 5
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Специя – Кремонезе
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16.10 21:45
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