Полузащитник «Милана» Кессье входит в сферу интересов «Ливерпуля»

Полузащитник «Милана» Франк Кессье входит в сферу интересов «Ливерпуля», сообщает La Gazzetta Dello Sport.

По информации СМИ, английские клуб еще не делал официальный запрос по поводу трансфера игрока.

В марте сообщалось, что Кессье начал переговоры с клубом о продлении контракта, который рассчитан до лета 2022 года. По данным источника, ивуарийцу предложили соглашение до 2026 года с зарплатой в 3,5 миллиона евро, тогда как сам игрок хотел бы получать на миллион больше.

В сезоне-2021/22 24-летний полузащитник провел 37 матчей в чемпионате Италии, забил 13 голов и отдал 6 результативных передач.