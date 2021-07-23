Полузащитник «Милана» Кессье входит в сферу интересов «Ливерпуля»
11:55
Полузащитник «Милана» Франк Кессье входит в сферу интересов «Ливерпуля», сообщает La Gazzetta Dello Sport.
По информации СМИ, английские клуб еще не делал официальный запрос по поводу трансфера игрока.
В марте сообщалось, что Кессье начал переговоры с клубом о продлении контракта, который рассчитан до лета 2022 года. По данным источника, ивуарийцу предложили соглашение до 2026 года с зарплатой в 3,5 миллиона евро, тогда как сам игрок хотел бы получать на миллион больше.
В сезоне-2021/22 24-летний полузащитник провел 37 матчей в чемпионате Италии, забил 13 голов и отдал 6 результативных передач.
Дополнительная информация:
https://www.gazzetta.it/Calcio/Calciomercato/Milan/22-07-2021/milan-kessie-rinnovo-contratto-4102947792567.shtml
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