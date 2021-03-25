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«Милан» начал переговоры о продлении контракта с Кессье

19:49
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Полузащитник «Милана» Франк Кессье начал переговоры о продлении контракта, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, миланцы предложили 24-летнему ивуарийцу контракт до 2026 года с зарплатой в 3,5 миллиона евро, при этом сам игрок хотел бы получать на миллион евро больше. Текущее соглашение рассчитано до лета 2022 года.

В текущем сезоне Кессье провел 40 матчей за «Милан», в которых забил 10 голов и сделал 4 результативные передачи.

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