«Барселона» отказались от идеи приобретения полузащитника «Милана» Кессиэ

Полузащитник «Милана» Франк Кессиэ не перейдет в «Барселону», сообщает Diario Sport.

По информации источника, 25-летний иувариец и «Барселона» не смогли договорится о финансовых условиях сотрудничества.

Полузащитник отклонил предложение каталонского клуба с зарплатой пять миллионов евро в год. Каталонцы не хотят удовлетворять требования Кэссие по зарплате, потому что не нуждаются в срочном усилении его позиции.

В нынешнем сезоне Кессиэ забил пять мячей и отдал одну результативную передачу в 22 матчах за «Милан». Контракт полузащитника с миланским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость иуварийца в 48 миллионов евро.