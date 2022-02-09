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Сегодня, 16:10

«Барселона» отказались от идеи приобретения полузащитника «Милана» Кессиэ

Полузащитник «Милана» Кессиэ не перейдет в «Барселону»
Карен Саркисян
Корреспондент

Полузащитник «Милана» Франк Кессиэ не перейдет в «Барселону», сообщает Diario Sport.

По информации источника, 25-летний иувариец и «Барселона» не смогли договорится о финансовых условиях сотрудничества.

Полузащитник отклонил предложение каталонского клуба с зарплатой пять миллионов евро в год. Каталонцы не хотят удовлетворять требования Кэссие по зарплате, потому что не нуждаются в срочном усилении его позиции.

В нынешнем сезоне Кессиэ забил пять мячей и отдал одну результативную передачу в 22 матчах за «Милан». Контракт полузащитника с миланским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость иуварийца в 48 миллионов евро.

Источник: https://www.sport.es/es/noticias/barca/barca-retira-puja-kessie-13213488
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3
 Милан 24 16 4 4 49-26 52
4
 Ювентус 24 13 6 5 36-21 45
5
 Аталанта 23 12 7 4 45-28 43
6
 Лацио 24 11 6 7 49-39 39
7
 Рома 24 12 3 9 40-30 39
8
 Фиорентина 23 11 3 9 41-33 36
9
 Верона 24 9 6 9 43-40 33
10
 Торино 23 9 5 9 30-23 32
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 - : -
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 - : -
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6.01 20:30
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 - : -
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