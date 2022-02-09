Индзаги прокомментировал победу над «Ромой» в Кубке Италии

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги после победы над «Ромой» (2:0) в четвертьфинале Кубка Италии отметил, что его игроки хорошо показали себя. В полуфинале «Интер» сыграет либо с «Миланом», либо с «Лацио».

«Мои парни выступили очень хорошо, это была непростая игра. «Рома» — качественная команда с отличным составом, мы хорошо контролировали игру и заслужили выход в полуфинал, зная, что на выходных у нас была серьезная неудача.

Пытаемся контролировать игру, но когда играешь против таких соперников, как «Рома», «Милан», «Наполи» и «Ливерпуль», нужно понимать, что будут моменты, когда будет оказываться давление, и сегодня мы хорошо держались в этой ситуации.

Мы знаем, что нас ждут тяжелые матчи, но мы изо всех сил хотели выйти в полуфинал, и мы добились этого против сильной команды «Ромы», — сказал Индзаги Sport Mediaset.