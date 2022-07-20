Луис Альберто просит «Лацио» продать его. Хавбеком интересовались «Севилья» и «Валенсия»

Полузащитник «Лацио» Луис Альберто просить руководство клуба продать его, сообщает журналист Альфредо Педулла.

Ранее интерес к 29-летнему испанцу проявляли «Севилья» и «Валенсия».

По данным источника, боссы «Лацио» не против трансфера и установили на хавбека ценник в размере 25 миллионов евро. 30 процентов сделки перейдет «Ливерпулю» в рамках соглашения во время перехода полузащитника из мерсисайдского клуба в 2016 году.

Луис Альберто является воспитанником «Севильи».

В прошлом сезоне он сыграл в 44 матчах, забил 5 голов и отдал 12 результативных передач. Контракт хавбека с «Лацио» действует до июня 2025 года.