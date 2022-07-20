Луис Альберто просит «Лацио» продать его. Хавбеком интересовались «Севилья» и «Валенсия»
Луис Альберто хочет покинуть «Лацио» и просит руководство продать его
Полузащитник «Лацио» Луис Альберто просить руководство клуба продать его, сообщает журналист Альфредо Педулла.
Ранее интерес к 29-летнему испанцу проявляли «Севилья» и «Валенсия».
По данным источника, боссы «Лацио» не против трансфера и установили на хавбека ценник в размере 25 миллионов евро. 30 процентов сделки перейдет «Ливерпулю» в рамках соглашения во время перехода полузащитника из мерсисайдского клуба в 2016 году.
Луис Альберто является воспитанником «Севильи».
В прошлом сезоне он сыграл в 44 матчах, забил 5 голов и отдал 12 результативных передач. Контракт хавбека с «Лацио» действует до июня 2025 года.
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15
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16
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17
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18
|Лечче
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|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
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Сампдория – Аталанта
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Лечче – Интер
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Монца – Торино
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Фиорентина – Кремонезе
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Лацио – Болонья
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Специя – Эмполи
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